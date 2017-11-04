В Азербайджане впервые написали Большой этнографической диктант

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Большой этнографический диктант впервые сегодня написали в Азербайджане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В диктанте приняли участие 70 человек. Это даже несколько превзошло наши ожидания, учитывая, что в Азербайджане акция проводится в первый раз", - сказала представитель Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку Елена Шишкалова.

По ее словам, участники диктанта - в основном студенты Бакинского государственного университета и Бакинского славянского университета.

Представитель Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов подчеркнул, что главное в этой просветительской акции все же не результат.

"Мы не за результат, а за участие, потому что подобные акции сближают народы, позволяют им лучше узнать друг друга", - сказал он.

В. Денисов не исключил, что в следующем году число площадок проведения Большого этнографического диктанта в Азербайджане увеличится.

Он также сообщил, что Россотрудничество на днях передаст библиотеке БГУ комплект книг, которые будут полезными и для преподавателей, и для студентов.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов: 20 вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики.

На написание Большого этнографического диктанта отводится 45 минут. Итоги акции планируют подвести ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря.