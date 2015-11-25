​В Азербайджане возможно производство космических спутников

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "По мере развития в Азербайджане космической промышленности не исключается производство в стране космических спутников".

Об этом в интервью Report заявил первый заместитель гендиректора Национального аэрокосмического агентства (MAKA) министерства оборонной промышленности Азербайджана, доктор технических наук, профессор Тофик Сулейманов.

Заявив об управлении азербайджанских спутников местными специалистами, профессор отметил, что по мере развития космической промышленности участие в данном процессе местных специалистов возрастет и они построят свою деятельность на всех этапах за счет внутренних возможностей.

Т.Сулейманов также затронул кадровую подготовку в данной области: "На данный момент в Национальной академии авиации действует аэрокосмический факультет. Наши специалисты приглашены для преподавания в академии. Я тоже работаю там. Отличившиеся в учебе студенты принимаются на работу в Национальное аэрокосмическое агентство, направляются на организуемые за рубежом курсы. Работа предложена и студентам других факультетов академии. При нашем агентстве также действует отдел докторантуры. В декабре этого года пройдут вступительные экзамены в докторантуру. До сегодняшнего дня в докторантуре нашего агентства обучались 400-500 человек. Среди них есть те, кто остался в агентстве. Некоторые предпочли педагогическую деятельность. Есть и те, кто сейчас занимает высокие посты".

Замдиректора добавил, что по мере обновления технологий возникает также потребность в развитии кадров. По его словам, агентство решает этот вопрос, создавая условия для прохождения некоторыми специалистами тренингов в престижных зарубежных космических центрах.

Т.Сулейманов напомнил о членстве агентства в Исламской организации по космическим вопросам: "Центральный офис организации расположен в пакистанском городе Карачи. Мы являемся полноправными членами этой организации. Периодически нами создаются условия для прохождения несколькими лицами специального обучения".