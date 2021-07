В Азербайджане вокруг грязевых вулканов установят сейсмические станции

В рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia), осуществляемого при поддержке Украинского центра науки и технологий, дан старт процессу установки сейсмических станций в Азербайджане. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА. Было отмечено, что сотрудниками службы уже проведены предварительные работы по установке сейсмических станций в Исмаиллинском, Дашкесанском и Товузском районах. В настоящее время продолжаются работы по установке сейсмических станций в других районах и вокруг грязевых вулканов. Напомним, что в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia) в Азербайджане будут установлены 22 сейсмические станции. Таким образом, количество сейсмических станций, действующих на территории республики, достигнет 84.