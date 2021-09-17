В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов

"В правительство представлен новый проект о внесении изменений в правила признания иностранных квалификаций (дипломов)".

"В правительство представлен новый проект о внесении изменений в правила признания иностранных квалификаций (дипломов)".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев во время выступления на тренинге "Медиа и образовательный диалог".

Оруджев сказал, что в ближайшие месяцы признание дипломов будет переведено в другой формат: "В новом проекте предусмотрено внедрение концепции частичного признания дипломов. Например, студент учился в России, и на этом факультете норма кредитных единиц 240, а у нас 340. С введением поправок, кредитные единицы этого лица будут признаны и ему будет выдан сертификат о частичном признании диплома.

Студент получит возможность довести количество кредитных единиц в соответствие с азербайджанскими стандартами. После этого ему будет выдан сертификат и предоставлен доступ к рынку труда".