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В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов

В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов "В правительство представлен новый проект о внесении изменений в правила признания иностранных квалификаций (дипломов)".
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 15:09
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
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"В правительство представлен новый проект о внесении изменений в правила признания иностранных квалификаций (дипломов)".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев во время выступления на тренинге "Медиа и образовательный диалог".

Оруджев сказал, что в ближайшие месяцы признание дипломов будет переведено в другой формат: "В новом проекте предусмотрено внедрение концепции частичного признания дипломов. Например, студент учился в России, и на этом факультете норма кредитных единиц 240, а у нас 340. С введением поправок, кредитные единицы этого лица будут признаны и ему будет выдан сертификат о частичном признании диплома.

Студент получит возможность довести количество кредитных единиц в соответствие с азербайджанскими стандартами. После этого ему будет выдан сертификат и предоставлен доступ к рынку труда".

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Версия на английском языке Azerbaijan changes rules for recognition of foreign diplomas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici diplomların tanınması qaydalarına dəyişiklik edilir

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