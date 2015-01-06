В Азербайджане внесены изменения в содержание вступительных экзаменов в магистратуру

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Об изменениях в содержании экзамена по информатике было объявлено в июне прошлого года, и с этого года эти изменения вступят в силу". Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Натик Алиев на сегодняшней пресс-конференции, говоря о некоторых изменениях в содержании вступительных экзаменов в магистратуру в этом году.

По его словам, в этом году на приемных экзаменах по информатике вопросы будут задаваться по операционной системе Windows 7 и версиям офисных программ 2013 года: "Эта информация была размещена в июне на сайте ГКПС и данная программа опубликована в первом номере журнала 'Магистр'".

Н.Алиев также отметил, что бакалавры, желающие получать образование на азербайджанском языке, в качестве иностранного языка могут выбрать английский, немецкий, французский или русский язык, бакалавры, желающие получать образование на русском языке - английский, немецкий или французский, бакалавры английского сектора могут выбрать только английский язык. Бакалавры азербайджанского сектора, желающие получать образование на факультетах азербайджанского языка и литературы, а также истории, в качестве иностранного языка могут выбрать арабский или персидский.

В то же время желающие получать образование по специальности филология, преподавателя языка и литературы, преподавателя иностранного языка и переводчика в качестве иностранного языка не могут выбрать язык, по которому специализируются.

В целом, правила приема остались прежними, и в этом году в них не будут внесены изменения.

Отметим, что вступительные экзамены проводятся в два этапа. Бакалавры, чьи результаты будут отвечать требованиям ГКПС, будут допущены ко второму этапу и выбору программы. После объявления результатов второго этапа бакалавры, чьи результаты будут отвечать требованиям ГКПС, будут допущены к выбору специальности и пройдут по конкурсу на первую специальность из списка выбранных ими специальностей.