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В Азербайджане внесены изменения в правила приема студентов в вузы

В Азербайджане внесены изменения в правила приема студентов в вузы Внесены изменения в ”Правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".
Наука и образование
14 марта 2022 г. 20:48
В Азербайджане внесены изменения в правила приема студентов в вузы

Внесены изменения в ”Правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, при заполнении электронного заявления по I группе специальностей при приеме документов в высшие учебные заведения абитуриенты должны выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.

Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

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