В Азербайджане внесены изменения в правила приема студентов в вузы

Внесены изменения в ”Правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".

Внесены изменения в ”Правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, при заполнении электронного заявления по I группе специальностей при приеме документов в высшие учебные заведения абитуриенты должны выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.

Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.