В Азербайджане внедрят новый метод для защиты от разрушительных землетрясений

но про это было 8 января

В Азербайджане применят новый метод защиты от разрушительных землетрясений.

Об этом Report заявил директор Центра исследований землетрясений (ЦИЗ) Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Азер Гасымзаде.

По его словам, в зданиях будут установлены новые приборы, которые позволят проверять и контролировать их сейсмостойкость: "Средства наблюдения будут размещены на стратегически важных высотных зданиях и объектах".

А.Гасымзаде отметил, что в этом году планируется создать соответствующий Центр мониторинга в ЦИЗ.

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли, в свою очередь, отметил, что Азербайджан расположен в сейсмически активном регионе, поэтому возможность повторения сильных землетрясений неизбежна.

Он напомнил, что подготовлена ​​карта зон сейсмической опасности Азербайджана, также может быть создана сейсмическая карта микрорайонов Баку: "Министерство по чрезвычайным ситуациям выдвинуло предложение в связи с этим".