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В Азербайджане внедрят новый метод для защиты от разрушительных землетрясений

В Азербайджане внедрят новый метод для защиты от разрушительных землетрясений но про это было 8 января
Наука и образование
14 февраля 2025 г. 17:06
В Азербайджане внедрят новый метод для защиты от разрушительных землетрясений

В Азербайджане применят новый метод защиты от разрушительных землетрясений.

Об этом Report заявил директор Центра исследований землетрясений (ЦИЗ) Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Азер Гасымзаде.

По его словам, в зданиях будут установлены новые приборы, которые позволят проверять и контролировать их сейсмостойкость: "Средства наблюдения будут размещены на стратегически важных высотных зданиях и объектах".

А.Гасымзаде отметил, что в этом году планируется создать соответствующий Центр мониторинга в ЦИЗ.

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли, в свою очередь, отметил, что Азербайджан расположен в сейсмически активном регионе, поэтому возможность повторения сильных землетрясений неизбежна.

Он напомнил, что подготовлена ​​карта зон сейсмической опасности Азербайджана, также может быть создана сейсмическая карта микрорайонов Баку: "Министерство по чрезвычайным ситуациям выдвинуло предложение в связи с этим".

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