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В Азербайджане внедрят альтернативные формы дошкольного образования

В Азербайджане внедрят альтернативные формы дошкольного образования Расширение сферы дошкольного образования и вовлечение в процесс детей, по разным причинам не имеющих к нему доступа, являются основными стратегическими целями Министерства науки и образования. Для этого планируется внедрение альтернативных моделей.
Наука и образование
18 января 2024 г. 11:19
В Азербайджане внедрят альтернативные формы дошкольного образования

Расширение сферы дошкольного образования и вовлечение в процесс детей, по разным причинам не имеющих к нему доступа, являются основными стратегическими целями Министерства науки и образования. Для этого планируется внедрение альтернативных моделей.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Впервые реализуемая пилотная грантовая программа "Организация услуг альтернативных форм дошкольного образования" является одной из проводимых в данном направлении работ.

В рамках программы представлено 19 проектов, 16 из которых получили гранты. Проекты-победители охватывают в общей сложности 16 регионов и городов, включая Баку, Нахчыван, Астару, Физули, Гёйгель, Лянкяран, Масаллы, Шеки, Ширван и Загаталу.

Основными бенефициарами проектов, которые будут реализованы в течение года, являются дети, по разным причинам не охваченные дошкольным образованием. В рамках проектов они будут привлечены к учебе с помощью альтернативных форм обучения.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəqədər təhsillə əhatə oluna bilməyən uşaqlar təhsilə cəlb ediləcək

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