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    В Азербайджане ведется строительство 34 новых школ, производится капитальный ремонт 22 учебных заведений - ОФИЦИАЛЬНО

    В этом году в республике сдадут 137 учебных заведений модульного типа

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В рамках подготовки к новому учебному году продолжается ремонт и строительство общеобразовательных учебных заведений. 

    Как сообщили Report в министерстве образования, на данный момент в различных регионах страны ведется строительство 34 новых школьных зданий, а в 22 учебных заведениях - ремонтно-восстановительные работы. 

    В информации также отмечается, что в 2018 году на территории республики сдадут 137 учебных заведений модульного типа: "В целом, работы проводятся в 193 объектах, включая Баку и 54 района страны". 

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