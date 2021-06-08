В Азербайджане вакцинированы свыше 135 тыс. работников образования

С момента начала процесса вакцинации в Азербайджане первой дозой вакцины привиты 135 279 (61%) работников общеобразовательных учреждений.

С момента начала процесса вакцинации в Азербайджане первой дозой вакцины привиты 135 279 (61%) работников общеобразовательных учреждений.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 40% персонала в возрасте 18-29 лет, 53% персонала в возрасте 30-39 лет, 64% персонала в возрасте 40-49 лет и 68% персонала старше 50 лет.

"У лиц, принимавших участие в вакцинации, серьезных проблем со здоровьем не наблюдалось", - отметили в министерстве.