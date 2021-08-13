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В Азербайджане в возрасте 94 лет скончался автор "Букваря"

В Азербайджане в возрасте 94 лет скончался автор "Букваря" Скончался доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Республики, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, кавалер ордена "Шохрат", ордена Красного Трудового знамени, действительный член Международной Академии педагогич
Наука и образование
13 августа 2021 г. 12:42
В Азербайджане в возрасте 94 лет скончался автор Букваря
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Скончался доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Республики, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, кавалер ордена "Шохрат", ордена Красного Трудового знамени, действительный член Международной Академии педагогических наук, член Союза журналистов Азербайджана, автор книги "Букварь" Яхья Керимов.

Как сообщает Report, он скончался сегодня в возрасте 94 лет.

Он будет похоронен сегодня в Гахском районе.

Яхья Шафи оглы Керимов родился в 1927 году в селе Илису Гахского района. Окончив среднюю школу в Гахе, он поступил в Шекинский педагогический техникум.

С 1970 года он был редактором журнала "Начальная школа и дошкольное воспитание".

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Версия на азербайджанском языке "Əlifba" kitabının müəllifi 94 yaşında vəfat edib

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