В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тыс. человек

В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тысяч человек.

В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на конференции на тему ”К 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане“ в рамках диалога о Целях устойчивого развития ООН.

По его словам, утвержден учебный план на 2023-2024 годы: "В следующем учебном году количество учащихся увеличится на 46 тысяч человек. Таким образом, количество учащихся в школах Азербайджана превысит 2,2 млн человек”.