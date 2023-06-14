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В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тыс. человек

В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тыс. человек В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тысяч человек.
Наука и образование
14 июня 2023 г. 13:10
В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тыс. человек

В Азербайджане в следующем учебном году число учащихся увеличится на 46 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на конференции на тему ”К 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане“ в рамках диалога о Целях устойчивого развития ООН.

По его словам, утвержден учебный план на 2023-2024 годы: "В следующем учебном году количество учащихся увеличится на 46 тысяч человек. Таким образом, количество учащихся в школах Азербайджана превысит 2,2 млн человек”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti tədris ilində şagirdlərin sayı 46 min nəfər artacaq

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