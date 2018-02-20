В Азербайджане в резидентуру подали документы 511 человек

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Прием документов в резидентуру на 2018/2019 учебный год продолжается.

Как сообщили Report из Государственного экзаменационного центра, на сегодняшний день подтверждены 511 заявлений, из них 438 заявлений в азербайджанский сектор и 73 заявления в русский сектор. Напомним, что прием заявлений на участие осуществляется через интернет.

Для участия в экзамене кандидаты должны по 22 февраля создать "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az и перечислить требуемую для подачи заявления сумму на счет. Посредством "Личного кабинета" кандидаты должны заполнить и подтвердить заявление для участия в экзамене (http://eservices.dim.gov.az/erizerez/erize/?frm=eg...).

Право приема в резидентуру имеют лица, получившие базовое (основное) высшее медицинское образование в Азербайджане или получившие высшее медицинское образование в зарубежных странах, если их специальность нострифицирована в порядке установленном в сфере высшего медицинского образование.