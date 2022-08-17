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В Азербайджане в продажу поступила новая школьная форма

В Азербайджане в продажу поступила новая школьная форма В Азербайджане новая школьная форма поступила в продажу.
Наука и образование
17 августа 2022 г. 10:27
В Азербайджане в продажу поступила новая школьная форма

В Азербайджане новая школьная форма поступила в продажу.

Об этом Report сообщил менеджер по продажам Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, цена всех рубашек-поло составляет 14 манатов, брюк и юбок - 25 манатов:

"В этом году мы подготовили одежду в двух цветах - темно-синем и сером. В настоящее время продажа осуществляется только в Бакинском швейном доме, через несколько дней продукция поступит в сеть магазинов Bravo".

Э.Азимов подчеркнул, что жакеты поступят в продажу осенью: "Продукция будет готова к середине сентября, до наступления холодов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni məktəbli formalarının qiymətləri müəyyənləşib və satışına başlanılıb

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