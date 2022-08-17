В Азербайджане в продажу поступила новая школьная форма

В Азербайджане новая школьная форма поступила в продажу.
Об этом Report сообщил менеджер по продажам Бакинского швейного дома Этибар Азимов.
По его словам, цена всех рубашек-поло составляет 14 манатов, брюк и юбок - 25 манатов:
"В этом году мы подготовили одежду в двух цветах - темно-синем и сером. В настоящее время продажа осуществляется только в Бакинском швейном доме, через несколько дней продукция поступит в сеть магазинов Bravo".
Э.Азимов подчеркнул, что жакеты поступят в продажу осенью: "Продукция будет готова к середине сентября, до наступления холодов".