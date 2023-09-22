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В Азербайджане в новом учебном году открыты шесть новых детских садов

В Азербайджане в новом учебном году открыты шесть новых детских садов В Азербайджане в новом учебном году открыты 6 новых дошкольных образовательных учреждений.
Наука и образование
22 сентября 2023 г. 11:03
В Азербайджане в новом учебном году открыты шесть новых детских садов

В Азербайджане в новом учебном году открыты 6 новых дошкольных образовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

В частности открыты детские сады №13 и №14 на 100 мест в поселке Говсан города Баку, №6 на 140 мест в Лачынском районе, детские сады в селе Агалы на 60 мест и селе Талыш на 15 мест, детский сад №4 в Исмаиллы на 100 мест, детский сад на 60 мест в селе Новчу Агсуйского района.

В министерстве отметили, что строительство и ремонт дошкольных образовательных учреждений в стране продолжается.

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