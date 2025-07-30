В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов

В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов

В июне этого года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 567 из 613 обращений о признании иностранных дипломов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отказ получили 46 заявителей. Среди причин — недостаточный срок обучения в стране получения диплома, дипломы негосударственных вузов, несоответствие форм обучения, значительные различия в учебной нагрузке, отсутствие аккредитации у вузов, а также несоответствие уровня или профиля образования.

Наибольшее число обращений поступило от граждан, обучавшихся в Турции (155 заявлений), России (152), Украине (144), Беларуси и Великобритании (по 27), Грузии (23), Польше (9), США (8) и других странах.

Среди наиболее популярных специальностей — юриспруденция (139 заявлений), пожарная безопасность (31), управление бизнесом (28), менеджмент (26) и медицина (26).