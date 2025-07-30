О нас

В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов

В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов
Наука и образование
30 июля 2025 г. 12:13
В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов

В июне этого года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 567 из 613 обращений о признании иностранных дипломов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отказ получили 46 заявителей. Среди причин — недостаточный срок обучения в стране получения диплома, дипломы негосударственных вузов, несоответствие форм обучения, значительные различия в учебной нагрузке, отсутствие аккредитации у вузов, а также несоответствие уровня или профиля образования.

Наибольшее число обращений поступило от граждан, обучавшихся в Турции (155 заявлений), России (152), Украине (144), Беларуси и Великобритании (по 27), Грузии (23), Польше (9), США (8) и других странах.

Среди наиболее популярных специальностей — юриспруденция (139 заявлений), пожарная безопасность (31), управление бизнесом (28), менеджмент (26) и медицина (26).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 46 nəfərin diplomu tanınmayıb

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi