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В Азербайджане в июле не признаны дипломы 107 выпускников иностранных вузов

В Азербайджане в июле не признаны дипломы 107 выпускников иностранных вузов В июле этого года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 587 из 694 обращений о признании иностранных дипломов.
Наука и образование
6 августа 2025 г. 17:12
В Азербайджане в июле не признаны дипломы 107 выпускников иностранных вузов

В июле этого года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 587 из 694 обращений о признании иностранных дипломов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Отказ получили 107 заявителей. Среди причин - недостаточный срок обучения в стране получения диплома, дипломы негосударственных вузов, несоответствие форм обучения, значительные различия в учебной нагрузке, отсутствие аккредитации у вузов, а также несоответствие уровня или профиля образования.

Наибольшее число заявлений поступило от выпускников вузов Турции (285), России (228), Украины (55), Великобритании (28), Грузии (25).

Среди популярных специальностей было зарегистрировано 173 обращения по медицинским и здравоохранительным специальностям, 46 – по экономике, 44 – по управлению бизнесом и 30 – по финансам.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alan 107 nəfərin diplomu tanınmayıb

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