О нас

В Азербайджане в этом году "Су чершенбеси" будет отмечаться 27 февраля

В Азербайджане в этом году "Су чершенбеси" будет отмечаться 27 февраля Первый вторник праздника Новруз ("Су чершенбеси") в Азербайджане будет отмечаться 27 февраля.
Наука и образование
7 января 2024 г. 12:34
В Азербайджане в этом году Су чершенбеси будет отмечаться 27 февраля

Первый вторник праздника Новруз ("Су чершенбеси") в Азербайджане будет отмечаться 27 февраля.

Об этом сообщили Report на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Второй вторник ("Од чершенбеси") приходится на 5 марта, третий ("Йел чершенбеси") - 12 марта, а последний ("Торпаг чершенбеси") - 19 марта.

С "Су чершенбеси" начинаются приготовления к празднику прихода весны - Новрузу. Так, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, и все стоячие воды приходили в движение. Во второй обновлялся огонь, в третий - воздух. В четвертый вторник просыпалась земля, и, по народным приметам, наступала весна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Novruz bayramının ilk çərşənbəsi fevralın 27-də olacaq

Другие новости из категории

В 2023 году в Азербайджане звание профессора получили 58 человек
В 2023 году в Азербайджане звание профессора получили 58 человек
7 января 2024 г. 11:00
В 2023 году в Азербайджане 99 человек получили степени доктора наук
ФотоВ 2023 году в Азербайджане 99 человек получили степени доктора наук
4 января 2024 г. 12:10
Ученые сообщили о надвигающейся магнитной буре после сильнейшей вспышки на Солнце
Ученые сообщили о надвигающейся магнитной буре после сильнейшей вспышки на Солнце
3 января 2024 г. 04:38
В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии получили свыше 500 человек
В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии получили свыше 500 человек
2 января 2024 г. 19:55
Австралийские ученые нашли лекарство, снижающее риск диабета
Австралийские ученые нашли лекарство, снижающее риск диабета
31 декабря 2023 г. 14:15
Ученые открыли новый способ идентификации пригодных для жизни планет
Ученые открыли новый способ идентификации пригодных для жизни планет
30 декабря 2023 г. 05:47
В Нахчыване директора Детской музыкальной школы отстранили от работы 
В Нахчыване директора Детской музыкальной школы отстранили от работы 
29 декабря 2023 г. 20:21
Стала известна дата экзаменов для выпускников предыдущих лет
ФотоСтала известна дата экзаменов для выпускников предыдущих лет
29 декабря 2023 г. 15:13
Сильный ветер не вызвал серьезных проблем в школах Баку
Сильный ветер не вызвал серьезных проблем в школах Баку
28 декабря 2023 г. 17:53
Эмин Амруллаев встретился с ректорами вузов
ФотоЭмин Амруллаев встретился с ректорами вузов
28 декабря 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi