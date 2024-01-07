В Азербайджане в этом году "Су чершенбеси" будет отмечаться 27 февраля

Первый вторник праздника Новруз ("Су чершенбеси") в Азербайджане будет отмечаться 27 февраля.

Первый вторник праздника Новруз ("Су чершенбеси") в Азербайджане будет отмечаться 27 февраля.

Об этом сообщили Report на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Второй вторник ("Од чершенбеси") приходится на 5 марта, третий ("Йел чершенбеси") - 12 марта, а последний ("Торпаг чершенбеси") - 19 марта.

С "Су чершенбеси" начинаются приготовления к празднику прихода весны - Новрузу. Так, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, и все стоячие воды приходили в движение. Во второй обновлялся огонь, в третий - воздух. В четвертый вторник просыпалась земля, и, по народным приметам, наступала весна.