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В Азербайджане в этом году пройдут сертификацию еще 25-30 тыс. учителей

В Азербайджане в этом году пройдут сертификацию еще 25-30 тыс. учителей В этом году процесс сертификации пройдут еще 25-30 тыс. педагогов.
Наука и образование
29 февраля 2024 г. 16:03
В Азербайджане в этом году пройдут сертификацию еще 25-30 тыс. учителей

В этом году процесс сертификации пройдут еще 25-30 тыс. педагогов.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем брифинге для представителей медиа министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в процесс будут вовлечены преподаватели математики, азербайджанского (русский сектор) и иностранных языков.

Амруллаев добавил, что на сегодняшний день из 140 тыс. преподавателей по всей стране 40 тыс. прошли сертификацию. По итогам сертификации заработная плата 24 тыс. педагогов увеличена на 10%, 8 тыс. педагогов – на 35%.

До 2026 года на прибавку к зарплате учителей в рамках сертификации из бюджета будет выделено 500 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il daha 25-30 min müəllim sertifikasiyadan keçiriləcək

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