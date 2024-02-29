В Азербайджане в этом году пройдут сертификацию еще 25-30 тыс. учителей

В этом году процесс сертификации пройдут еще 25-30 тыс. педагогов.

В этом году процесс сертификации пройдут еще 25-30 тыс. педагогов.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем брифинге для представителей медиа министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в процесс будут вовлечены преподаватели математики, азербайджанского (русский сектор) и иностранных языков.

Амруллаев добавил, что на сегодняшний день из 140 тыс. преподавателей по всей стране 40 тыс. прошли сертификацию. По итогам сертификации заработная плата 24 тыс. педагогов увеличена на 10%, 8 тыс. педагогов – на 35%.

До 2026 года на прибавку к зарплате учителей в рамках сертификации из бюджета будет выделено 500 млн манатов.