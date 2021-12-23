В Азербайджане в этом году признаны дипломы 2278 выпускников зарубежных вузов

В этом году признаны дипломы 2278 выпускников зарубежных вузов, 726 обращений отклонены.

В этом году признаны дипломы 2278 выпускников зарубежных вузов, 726 обращений отклонены.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев.

Он отметил, что в этом году в ведомство поступило 3 004 обращения о признании дипломов.

По словам Э.Оруджова, на 76% обращений был дан положительный ответ, на 24% - отрицательный: "В этом году втрое сократилось время для признания иностранных дипломов. В 2018 году срок рассмотрения обращений составлял 50 дней, в 2019 году - 40 дней, в 2020 году - 43 дня, а в этом году - 18 дней".