​В Азербайджане в два университета назначены ректоры

23 июня, 2016 19:18

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Джафар Мамед оглу Джафаров освобожден от должности ректора. Другим распоряжением главы государства, Д.Джафаров назначен ректором Азербайджанского государственного педагогического университета. Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о назначении Нурланы Музаффар гызы Алиевой ректором Бакинского славянского университета. Другим распоряжением главы государства, Асиф Аббас оглу Гаджиев освобожден от должности ректора Бакинского славянского университета.