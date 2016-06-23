​В Азербайджане в два университета назначены ректоры

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Джафар Мамед оглу Джафаров освобожден от должности ректора.
Другим распоряжением главы государства, Д.Джафаров назначен ректором Азербайджанского государственного педагогического университета.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о назначении Нурланы Музаффар гызы Алиевой ректором Бакинского славянского университета.
Другим распоряжением главы государства, Асиф Аббас оглу Гаджиев освобожден от должности ректора Бакинского славянского университета.
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