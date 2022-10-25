В Азербайджане в 261 школу назначены директоры

В Азербайджане в 261 школу назначены директоры.

В Азербайджане в 261 школу назначены директоры.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Отмечается, что с июля местные органы управления образованием проводили конкурс по приему на должность директоров общеобразовательных учреждений.

В ходе конкурса на этапе тестирования были проверены тестовые знания кандидатов и знания трудового законодательства, навыки критического чтения и логическое мышление. На этапе собеседования оценивались теоретические знания кандидатов о должности, управленческие навыки и личные качества.

Для участия в конкурсе заявки подали 1962 кандидата, из них 261 человек были прошли конкурс успешно и назначены директорами.