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В Азербайджане в 261 школу назначены директоры

В Азербайджане в 261 школу назначены директоры В Азербайджане в 261 школу назначены директоры.
Наука и образование
25 октября 2022 г. 16:50
В Азербайджане в 261 школу назначены директоры

В Азербайджане в 261 школу назначены директоры.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Отмечается, что с июля местные органы управления образованием проводили конкурс по приему на должность директоров общеобразовательных учреждений.

В ходе конкурса на этапе тестирования были проверены тестовые знания кандидатов и знания трудового законодательства, навыки критического чтения и логическое мышление. На этапе собеседования оценивались теоретические знания кандидатов о должности, управленческие навыки и личные качества.

Для участия в конкурсе заявки подали 1962 кандидата, из них 261 человек были прошли конкурс успешно и назначены директорами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 261 məktəbə direktor təyin olunub

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