В Азербайджане в 261 школу назначены директоры.
Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.
Отмечается, что с июля местные органы управления образованием проводили конкурс по приему на должность директоров общеобразовательных учреждений.
В ходе конкурса на этапе тестирования были проверены тестовые знания кандидатов и знания трудового законодательства, навыки критического чтения и логическое мышление. На этапе собеседования оценивались теоретические знания кандидатов о должности, управленческие навыки и личные качества.
Для участия в конкурсе заявки подали 1962 кандидата, из них 261 человек были прошли конкурс успешно и назначены директорами.