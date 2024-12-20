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В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты получили дети и их родители

В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты получили дети и их родители В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты выданы как детям, так и их родителям.
Наука и образование
20 декабря 2024 г. 13:11
В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты получили дети и их родители

В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты выданы как детям, так и их родителям.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов на брифинге по итогам трехлетней деятельности организации.

По его словам, обращения поступают из всех, даже самых отдаленных регионов страны.

Азимов добавил, что в 23 семьях всего 69 человек, включая родителей и детей, в 1069 семьях по 2 человека получили образовательные студенческие кредиты.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 23 ailədə həm valideyn, həm də övladına təhsil krediti verilib

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