В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты получили дети и их родители

В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты выданы как детям, так и их родителям.

В Азербайджане в 23 семьях образовательные кредиты выданы как детям, так и их родителям.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов на брифинге по итогам трехлетней деятельности организации.

По его словам, обращения поступают из всех, даже самых отдаленных регионов страны.

Азимов добавил, что в 23 семьях всего 69 человек, включая родителей и детей, в 1069 семьях по 2 человека получили образовательные студенческие кредиты.