В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения

На сегодняшний день Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг в 220 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Баку и регионах.

На сегодняшний день Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг в 220 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Баку и регионах.

В ответ на запрос Report в агентстве сообщили, что в ходе мониторинга в 205 садах было выявлено 1 236 нарушений и приняты меры в установленном законодательством порядке.

Было отмечено, что АПБА продолжает проверки в дошкольных образовательных учреждениях, функционирующих по всей стране: "Начиная с 4 октября этого года в дошкольных образовательных учреждениях проверяется соответствие организации питания нормам, указанным в постановлении № 103 Кабинета министров, выполнение требований технических нормативных правовых актов в области безопасности продовольственных продуктов, а также процесса поставки продуктов питания, их хранения, транспортировки, реализации и, проверяется соблюдение требований к маркировке и упаковке. Кроме того, специалисты осуществляют рейды с целью проверки помещений детсадов, на которых осуществляется заготовка и хранение пищевых продуктов, на соответствие санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.