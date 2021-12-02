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В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения

В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения На сегодняшний день Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг в 220 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Баку и регионах.
Наука и образование
2 декабря 2021 г. 17:49
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения

На сегодняшний день Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг в 220 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Баку и регионах.

В ответ на запрос Report в агентстве сообщили, что в ходе мониторинга в 205 садах было выявлено 1 236 нарушений и приняты меры в установленном законодательством порядке.

Было отмечено, что АПБА продолжает проверки в дошкольных образовательных учреждениях, функционирующих по всей стране: "Начиная с 4 октября этого года в дошкольных образовательных учреждениях проверяется соответствие организации питания нормам, указанным в постановлении № 103 Кабинета министров, выполнение требований технических нормативных правовых актов в области безопасности продовольственных продуктов, а также процесса поставки продуктов питания, их хранения, транспортировки, реализации и, проверяется соблюдение требований к маркировке и упаковке. Кроме того, специалисты осуществляют рейды с целью проверки помещений детсадов, на которых осуществляется заготовка и хранение пищевых продуктов, на соответствие санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 205 uşaq bağçasında nöqsanlar aşkarlanıb - EKSKLÜZİV

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