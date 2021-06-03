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В Азербайджане уволены 304 госслужащих, 887 получили выговоры

В Азербайджане уволены 304 госслужащих, 887 получили выговоры В Азербайджане меры дисциплинарного взыскания были применены в отношении 1 245 государственных служащих, нарушивших требования положений закона "О правилах этического поведения государственных служащих".
Наука и образование
3 июня 2021 г. 10:49
В Азербайджане уволены 304 госслужащих, 887 получили выговоры
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В Азербайджане меры дисциплинарного взыскания были применены в отношении 1 245 государственных служащих, нарушивших требования положений закона "О правилах этического поведения государственных служащих".

Как сообщает Report, из них 1 044 были применены к государственным служащим центральных органов исполнительной власти и других государственных структур, а 201 - местных органов исполнительной власти.

Из 1 245 мер дисциплинарного взыскания 887 были выговорами, 304 - увольнением с государственной службы, 34 - снижением должностного оклада, 11 - понижением квалификации на одну ступень, 4 - переводом на должность более низкой классификации, 3 - переводом на должность этой же классификации, но с понижением должностного оклада.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 304 dövlət qulluqçusu işdən çıxarılıb, 887 nəfərə töhmət verilib

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