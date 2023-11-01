В Азербайджане увеличиваются расходы на проведение экзаменов в ряд учебных заведений

В госбюджете Азербайджана на 2024 год расходы на проведение Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) итоговой оценки обучающихся на общеобразовательной ступени, экзаменов по приему студентов в средние специальные учебные заведения и на уровень бакала

В госбюджете Азербайджана на 2024 год расходы на проведение Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) итоговой оценки обучающихся на общеобразовательной ступени, экзаменов по приему студентов в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата высшего образования предлагаются в размере 18,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на представленные Министерством финансов проекты сводного и государственного бюджетов Азербайджана, эта цифра на 3,5 млн или 22,6 % больше аналогичного показателя текущего года.

Согласно документу, для покрытия определенной части расходов ряда высших учебных заведений из государственного бюджета на 2024 год предусмотрена финансовая помощь (субсидия) в размере 76,7 миллиона манатов, что на 2,9 миллиона манатов или на 3,8 % больше, чем в текущем году.

Кроме того, в целях обеспечения деятельности создаваемого "Азербайджано-Турецкого совместного университета", в котором будут обучаться 240 студентов по инженерным и медицинским специальностям, запланированы средства в размере 10 млн манатов.

Внебюджетные расходы организаций, финансируемых из раздела расходов на образование государственного бюджета на 2024 год, определены в размере 28,9 миллиона манатов, что на 3,8 миллиона манатов или на 15,0 % больше, чем в 2023 году.