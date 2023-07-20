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В Азербайджане увеличится число получающих высшее техническое профессиональное образование

В Азербайджане увеличится число получающих высшее техническое профессиональное образование В настоящее время в Азербайджане действуют 98 учреждений профессионального образования, а количество центров профессионального образования достигло 14.
Наука и образование
20 июля 2023 г. 18:12
В Азербайджане увеличится число получающих высшее техническое профессиональное образование

В настоящее время в Азербайджане действуют 98 учреждений профессионального образования, а количество центров профессионального образования достигло 14.

Как сообщает Report, об этом было сообщено в ходе ознакомления президента Азербайджана Ильхама Алиева с условиями, созданными в Джалилабадском государственном центре профессионального образования.

В Азербайджане 23 тысячи 600 учащихся получают профессиональное образование по 120 специальностям. За последние три года прием в учреждения профессионального образования вырос на 30 процентов, в прошлом году количество учащихся превысило 19 тысяч.

Кроме того, в 2022-2023 учебном году в 8 профессиональных учебных заведений, действующих в 5 регионах, был проведен прием студентов на ступень высшего технического профессионального образования. В настоящее время в республике получают высшее техническое профессиональное образование 1466 студентов. К 2026 году количество студентов по этой ступени образования планируется довести до 9200 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yüksək texniki təhsil səviyyəsi üzrə tələbələrin sayı artırılacaq

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