​В Азербайджане увеличили перечень специальностей по магистерскому уровню высшего образования

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана внес изменения в "Классификацию специальностей (специализации) по магистерскому уровню высшего образования".

Как сообщает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Изменения связаны с повышением специализации по магистерскому уровню высшего образования.

Согласно изменениям, в отделение журналистики классификации "группы гуманитарных и социальных специальностей" включены специальности "медиа и коммуникационные системы" и "менеджмент теле- и радиовещания".

В отдел хореографического искусства "группы специальностей культуры и искусства" включена специальность педагог-исследователь по танцевальному искусству.

Кроме того, в отдел инженерии космической техники и технологий "группы технических и технологических специальностей" включили специальности "технологии космических инфокоммуникаций" и "космические аппараты и системы управления".