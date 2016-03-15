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    ​В Азербайджане увеличили перечень специальностей по магистерскому уровню высшего образования

    Решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана внес изменения в "Классификацию специальностей (специализации) по магистерскому уровню высшего образования".

    Как сообщает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Изменения связаны с повышением специализации по магистерскому уровню высшего образования.

    Согласно изменениям, в отделение журналистики классификации "группы гуманитарных и социальных специальностей" включены специальности "медиа и коммуникационные системы" и "менеджмент теле- и радиовещания".

    В отдел хореографического искусства "группы специальностей культуры и искусства" включена специальность педагог-исследователь по танцевальному искусству.

    Кроме того, в отдел инженерии космической техники и технологий "группы технических и технологических специальностей" включили специальности "технологии космических инфокоммуникаций" и "космические аппараты и системы управления". 

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