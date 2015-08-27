​В Азербайджане увеличено количество специальностей в докторантуре

27 августа, 2015 16:35

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана внес изменения в "Классификацию специальностей по уровню докторантуры высшего образования". Как сообщает Report, соответствующее решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде. Согласно изменениям, в раздел "Политические науки" "Классификации специальностей по уровню докторантуры высшего образования" после специальности "Международные отношения" включена специальность "Управление продолжительным развитием". Таким образом, количество специальностей в разделе политических наук классификации достигло семи.