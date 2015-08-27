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    ​В Азербайджане увеличено количество специальностей в докторантуре

    Премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана внес изменения в "Классификацию специальностей по уровню докторантуры высшего образования".

    Как сообщает Report, соответствующее решение было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Согласно изменениям, в раздел "Политические науки" "Классификации специальностей по уровню докторантуры высшего образования" после специальности "Международные отношения" включена специальность "Управление продолжительным развитием".

    Таким образом, количество специальностей в разделе политических наук классификации достигло семи. 

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