В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров

В Азербайджане утверждены ежемесячные надбавки к заработной плате директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству учащихся) и учителей этих учреждений (по результатам сертификации). Как соо

В Азербайджане утверждены ежемесячные надбавки к заработной плате директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству учащихся) и учителей этих учреждений (по результатам сертификации).

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ежемесячные надбавки к должностным окладам директоров и заместителей директоров (по количеству обучающихся) государственных общеобразовательных учреждений:

Количество учащихся (ежегодно по состоянию на 1-ое января) Надбавка к должностному окладу директора (в манатах) Надбавка к должностному окладу заместителя директора (в манатах) 500-700 600 200 700-900 750 250 900-1300 900 300 1300-1700 1050 350 1700-2100 1200 400 2100-2500 1350 450 свыше 2500 1500 500

Ежемесячные надбавки к должностным окладам педагогов государственных общеобразовательных учреждений по результатам сертификации: