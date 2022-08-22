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В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров

В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров В Азербайджане утверждены ежемесячные надбавки к заработной плате директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству учащихся) и учителей этих учреждений (по результатам сертификации). Как соо
Наука и образование
22 августа 2022 г. 16:14
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров

В Азербайджане утверждены ежемесячные надбавки к заработной плате директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству учащихся) и учителей этих учреждений (по результатам сертификации).
Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ежемесячные надбавки к должностным окладам директоров и заместителей директоров (по количеству обучающихся) государственных общеобразовательных учреждений:

Количество учащихся

(ежегодно по состоянию на 1-ое января)

Надбавка к должностному окладу директора (в манатах)

Надбавка к должностному окладу заместителя директора (в манатах)

500-700

600

200

700-900

750

250

900-1300

900

300

1300-1700

1050

350

1700-2100

1200

400

2100-2500

1350

450

свыше 2500

1500

500

Ежемесячные надбавки к должностным окладам педагогов государственных общеобразовательных учреждений по результатам сертификации:

По результату сертификации

За учебный час в государственных общеобразовательных учреждениях (в процентах)

Педагогам, набравшим свыше 50 балов на тестовом этапе сертификации

35

Педагогам, набравшим проходной бал

10
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