В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров

В Азербайджане утверждены ежемесячные надбавки к заработной плате директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству учащихся) и учителей этих учреждений (по результатам сертификации).
Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Ежемесячные надбавки к должностным окладам директоров и заместителей директоров (по количеству обучающихся) государственных общеобразовательных учреждений:
|
Количество учащихся
(ежегодно по состоянию на 1-ое января)
|
Надбавка к должностному окладу директора (в манатах)
|
Надбавка к должностному окладу заместителя директора (в манатах)
|
500-700
|
600
|
200
|
700-900
|
750
|
250
|
900-1300
|
900
|
300
|
1300-1700
|
1050
|
350
|
1700-2100
|
1200
|
400
|
2100-2500
|
1350
|
450
|
свыше 2500
|
1500
|
500
Ежемесячные надбавки к должностным окладам педагогов государственных общеобразовательных учреждений по результатам сертификации:
|
По результату сертификации
|
За учебный час в государственных общеобразовательных учреждениях (в процентах)
|
Педагогам, набравшим свыше 50 балов на тестовом этапе сертификации
|
35
|
Педагогам, набравшим проходной бал
|
10