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В Азербайджане уточнены изменения правил приема в лицеи и гимназии

В Азербайджане уточнены изменения правил приема в лицеи и гимназии В Азербайджане процесс приема в лицеи и гимназии будет ограничен учениками 6-го класса (то есть теми, кто в следующем году перейдет в 7 класс).
Наука и образование
27 мая 2025 г. 20:25
В Азербайджане уточнены изменения правил приема в лицеи и гимназии

В Азербайджане процесс приема в лицеи и гимназии будет ограничен учениками 6-го класса (то есть теми, кто в следующем году перейдет в 7 класс).

Как сообщили Report в Институте образования, прием в 7-е классы этих учреждений будет проходить в соответствии с установленным порядком.

Отмечается, что этот подход направлен на обеспечение более полного академического и психологического отбора.

"Согласно международному опыту, профильное обучение эффективнее вводить после формирования базовых знаний", - добавили в учреждении.

В Институте отметили, что о возможностях зачисления в лицеи и гимназии детей из других возрастных групп сообщат дополнительно.

 
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Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalara qəbul prosesinə dəyişikliklərə aydınlıq gətirilib

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