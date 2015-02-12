​В Азербайджане упрощена оплата штрафов ГДП

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о системе ASAN ödəniş". Как сообщает Report, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить на рассмотрение президента страны предложения по согласованию актов президента Азербайджанской Республики с данным указом.

Кроме того, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев определить и согласовать с президентом Азербайджанской Республики технические требования для подключения к системе ASAN ödəniş и правила пользования данной системой.

Министерству финансов совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено в течение одного месяца представить на рассмотрение президента Азербайджанской Республики предложения по финансированию организации деятельности, управления и содержания системы ASAN ödəniş.

Органам или должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных взысканиях, поручено выполнение необходимых мер по подключению информационных систем к системе ASAN ödəniş, обеспечению непрерывной и безопасной деятельности программного обеспечения с целью направления в электронной форме решений о применении административного взыскания в виде административного штрафа, протоколов о совершении административных проступков против правил дорожного движения, фото- или видеокадров выявленного при помощи специальных технических средств совершения административных проступков в систему ASAN ödəniş.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено выполнение необходимых мер по организации деятельности и рациональному использованию системы ASAN ödəniş.

Государственному агентству безопасности специальной связи и информации Особой службы государственной безопасности поручено обеспечить государственные органы необходимыми телекоммуникационными каналами для подключения к системе ASAN ödəniş.