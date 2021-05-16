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В Азербайджане ученики возвращаются за школьные парты

В Азербайджане ученики возвращаются за школьные парты Занятия для учащихся X-XI классов продолжатся в дистанционной форме
Наука и образование
16 мая 2021 г. 09:48
В Азербайджане ученики возвращаются за школьные парты
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С 17 мая в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, расположенных на территории Баку, Сумгайыта, Абшеронского района, Гянджи и Шеки будет частично восстановлена очная форма обучения.

Как сообщает Report, согласно соответствующему решению коллегии Министерства образования Азербайджана, с завтрашнего дня в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, обучение в традиционной форме для дошкольников и на уровне общего среднего образования (V-IX классы) будет проводиться 2 раза в неделю, а на уровне начального образования (I-IV классы) - 3 раза в неделю.

В школах, расположенных в городах Гянджа и Шеки, проектная вместимость и плотность учеников которых позволяют рассчитывать на расстояние не менее 1.5 метра между учащимися, занятия в группах подготовки и дошкольных группах будут проходить в традиционной форме 4 раза в неделю, а на уровне общего среднего образования (I-IX классы) - 5 раз в неделю.

Занятия для учащихся X-XI классов продолжатся в дистанционной форме.

Отметим, что с 5 апреля учебный и учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района был переведен на дистанционную форму.

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