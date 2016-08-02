В Азербайджане предлагается преподавать ученикам новые предметы

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Ученикам старших классов средних школ следует преподавать уроки по гендеру и медиа".

Об этом Report заявила педагог кафедры международной журналистики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат филологических наук Тарана Махмудова.

Т.Махмудова отметила, что негативные новости в СМИ отрицательно влияют на население. По ее словам, эти новости дают новые идеи людям, далеким от культуры, образования, саморазвития, и они пытаются подражать этим негативным событиям.

Она сообщила, что во всех развитых странах мира проводятся медиа-уроки, во время которых детям прививаются знания, чтобы не попадать под влияние СМИ: "Когда говорят об уроках медиа, некоторые воспринимают это, как написание эссе, сбор информации о журналистике. Наряду с этим, эти уроки защищают молодежь от попадания под влияние медиа. Должны быть социальные институты, поддерживающие проведение в средних школах уроков по гендеру и медиа и выступающие с подобной инициативой. Эти институты должны обратиться в министерство образования с подобной инициативой, чтобы этот вопрос стал широко обсуждаться".