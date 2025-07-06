В Азербайджане свыше 41 тыс. абитуриентов сегодня сдадут вступительный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен во всех зданиях начинается в 10:00, за 15 минут до начала экзамена – в 09:45 режим пропуска заканчивается, и участники, прибывшие после этого, не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- Лист пропуска на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

На экзамене по II группе специальностей ожидается участие 18 013 человек, а по III группе специальностей – 23 470 человек, всего 41 483 абитуриента.