О нас

В Азербайджане свыше 25 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен

В Азербайджане свыше 25 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения со второй попытки для абитуриентов I и IV групп специальностей.
Наука и образование
21 июля 2022 г. 06:04
В Азербайджане свыше 25 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения со второй попытки для абитуриентов I и IV групп специальностей.

Как сообщает Report, экзамены начнутся в 10:00.

Для участия прошли регистрацию 25 339 абитуриентов, из них 21 277 человек по первой группе специальностей и 4 062 - по четвертой.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Участники с 14 июля могут распечатать "Лист допуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

Прибывая на экзамен абитуриенты должны иметь при себе вышеуказанный лист, а также документ, удостоверяющий личность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi