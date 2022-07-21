В Азербайджане свыше 25 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения со второй попытки для абитуриентов I и IV групп специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения со второй попытки для абитуриентов I и IV групп специальностей.

Как сообщает Report , экзамены начнутся в 10:00.

Для участия прошли регистрацию 25 339 абитуриентов, из них 21 277 человек по первой группе специальностей и 4 062 - по четвертой.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Участники с 14 июля могут распечатать "Лист допуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

Прибывая на экзамен абитуриенты должны иметь при себе вышеуказанный лист, а также документ, удостоверяющий личность.