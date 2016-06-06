В Азербайджане студентам из малоимущих семей будут выданы долгосрочные льготные кредиты

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане студентам из малоимущих семей, затрудняющимся оплачивать обучение, будут выданы долгосрочные льготные кредиты.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Просветительского фонда кредитования студентов при министерстве образования Руфат Махмуд на медиа-брифинге, посвященном началу деятельности фонда и открытия сайта структуры.

По его словам, основная миссия Фонда заключается в создании одинаковых возможностей в получении высшего образования студентами из малоимущих семей, затрудняющихся оплачивать обучение, путем выдачи этим студентам долгосрочных льготных кредитов.

Он отметил, что студенты, обратившиеся для получения кредита, должны отвечать определенным требованиям: "Так, в фонд могут обратиться студенты, являющиеся гражданами Азербайджана, получающие образование в соответствующем учредительском университете, и нуждающиеся в финансовой помощи для продолжения образования".