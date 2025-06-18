В Азербайджане стартует процесс сертификации учителей

В Азербайджане 18 июня стартует этап тестового экзамена в рамках сертификации преподавателей.

В Азербайджане 18 июня стартует этап тестового экзамена в рамках сертификации преподавателей.

Как сообщает Report , сертификации охватывает 18-20, 24 и 25 июня.

Информация о времени и месте проведения тестового экзамена была отправлена в личные кабинеты участников.

Сертификация учителей математики, иностранного языка, азербайджанского языка и литературы, русского языка и литературы состоится 18 июня, географии, начальных классов - 19 июня, английского языка, начальных классов, азербайджанского языка и литературы, азербайджанского языка, иностранного языка, математики, русского языка и литературы - 20 июня, биологии и химии - 24 июня, а физики и информатики - 25 июня.

Учителя могут зарегистрироваться на платформе portal.edu.az, войдя в раздел "Сертификация" и ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов.

Отметим, что в процессе сертификации, который будет организован в текущем году, примут участие учителя, преподающие химию, биологию, физику, географию, информатику, а также учителя начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков (английский язык, русский язык, азербайджанский язык (русское отделение), немецкий язык, французский язык и др.).