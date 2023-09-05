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В Азербайджане стартует выбор вакансий в рамках трудоустройства учителей

В Азербайджане стартует выбор вакансий в рамках трудоустройства учителей В Азербайджане сегодня с 12:00 стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.
Наука и образование
5 сентября 2023 г. 06:00
В Азербайджане стартует выбор вакансий в рамках трудоустройства учителей

В Азербайджане сегодня с 12:00 стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.

Как передает Report, вакансии могут выбрать кандидаты, набравшие на тестовом этапе конкурса 40 и выше баллов.

Отметим, что кандидаты могут выбрать до четырех вакансий. Подтвердить электронную заявку с выбранными вакансиями на личной странице нужно до 7 сентября 12:00.

Учителя, трудовые договоры с которыми были расторгнуты из-за непрохождения переаттестации, будут замещены преподавателями, набравшими высокие баллы по итогам проведенного в этом году конкурса.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən müddətli müqavilə ilə müəllimlərin növbəti vakansiya seçiminə başlanılır

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