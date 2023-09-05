В Азербайджане стартует выбор вакансий в рамках трудоустройства учителей

В Азербайджане сегодня с 12:00 стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.

В Азербайджане сегодня с 12:00 стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей на основании срочного контракта.

Как передает Report , вакансии могут выбрать кандидаты, набравшие на тестовом этапе конкурса 40 и выше баллов.

Отметим, что кандидаты могут выбрать до четырех вакансий. Подтвердить электронную заявку с выбранными вакансиями на личной странице нужно до 7 сентября 12:00.

Учителя, трудовые договоры с которыми были расторгнуты из-за непрохождения переаттестации, будут замещены преподавателями, набравшими высокие баллы по итогам проведенного в этом году конкурса.