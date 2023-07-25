В Азербайджане начинается прием документов в рамках перевода студентов

Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в рамках перевода студентов.

Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в рамках перевода студентов.

Как передает Report , процесс будет запущен в 11:00.

Отметим, что прием электронных документов в рамках перевода студентов из высших учебных заведений, расположенных в стране и за рубежом, или смены специальности, перевода студентов из зарубежных высших учебных заведений в высшие учебные заведения внутри страны, а также студентов средних специальных учебных заведений, расположенных в нашей стране и за рубежом, осуществляется через портал transfer.edu.az.

Для успешного перевода балл, набранный студентом на вступительных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), не должен быть ниже минимального проходного балла по соответствующей специальности в учебном заведении, в которое он хочет перевестись.

Специальности, на которые учащийся был принят и хочет перевестись, должны входить в одну и ту же группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Прием документов продолжится до 23:59 31 июля.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в справочную службу Минобрнауки 146-6 или посредством мессенджера Whatsapp по телефону +994 51 206 78 48.