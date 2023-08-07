В Азербайджане стартует прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии посредством централизованного экзамена.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии посредством централизованного экзамена.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Родитель или законный представитель должен представить личные дела ребенка в учебное заведение, куда он поступил, с 7 августа 15:00 до 17 августа 15:00.

В случае непредставления документов в лицей или гимназию в течение этого времени прием студента считается недействительным и данное место представляется вакантным на II этапе приема документов.

Отметим, что после сдачи документов родитель должен распечатать и подписать электронное заявление из личного кабинета и подать его в школу, в которой в настоящее время числится ученик.