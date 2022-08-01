В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу в дошкольные учреждения

Со 2 августа в Азербайджане стартует конкурс по приему на работу педагогов-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Со 2 августа в Азербайджане стартует конкурс по приему на работу педагогов-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report , информацию об этом распространил Центр человеческих ресурсов Института образования.

Отметим, что конкурс будет включать проверку электронных заявок, тестовый экзамен и собеседование.

Кандидаты ответят на 60 вопросов. За каждый правильный ответ будет засчитан один балл. Кроме того, неправильный ответ на тестовое задание будет оценен как -0,25 балла.

Результаты этапа собеседования также повлияют на общий балл. Так, по окончательным результатам как тестового экзамена, так и собеседования, кандидаты поэтапно в течение года будут размещаться на вакантных должностях.

Подробная информация об этапе собеседования будет предоставлена в ближайшие дни.