В Азербайджане стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по набору учителей

В Азербайджане 22 июля стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу.

В Азербайджане 22 июля стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов Института образования.

Предпочтение на данном этапе отдается членам семей шехидов, удовлетворивших минимальные требования конкурса. Кандидаты смогут выбрать вакансии, посетив свою личную страницу 22 июля с 11:00 до 25 июля 11:00.

Отметим, что анализ апелляционных обращений по тестовым экзаменам конкурса завершен. На основе анализа, проведенного по дисциплинам история, биология, технология и изобразительное искусство, произведен перерасчет результатов.

Экзаменационные результаты кандидатов отправлены на их личные страницы.