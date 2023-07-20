В Азербайджане стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по набору учителей

В Азербайджане 22 июля стартует этап выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу.
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Предпочтение на данном этапе отдается членам семей шехидов, удовлетворивших минимальные требования конкурса. Кандидаты смогут выбрать вакансии, посетив свою личную страницу 22 июля с 11:00 до 25 июля 11:00.
Отметим, что анализ апелляционных обращений по тестовым экзаменам конкурса завершен. На основе анализа, проведенного по дисциплинам история, биология, технология и изобразительное искусство, произведен перерасчет результатов.
Экзаменационные результаты кандидатов отправлены на их личные страницы.