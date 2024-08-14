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В Азербайджане стартует этап собеседования конкурса по трудоустройству учителей

В Азербайджане стартует этап собеседования конкурса по трудоустройству учителей В Азербайджане с 14 августа стартует этап собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу.
Наука и образование
14 августа 2024 г. 08:35
В Азербайджане стартует этап собеседования конкурса по трудоустройству учителей

В Азербайджане с 14 августа стартует этап собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования, интервью, на которые приглашены в целом 5 740 кандидатов, продлятся до 22 августа.

В ходе интервью соответствующей комиссией, согласно программе, будут проверены профессиональная компетенция, психологическая подготовка и общее мировоззрение кандидатов.

Успешно прошедшие этап интервью лица получат возможность работать на основании бессрочного трудового договора в общеобразовательных учебных заведениях.

На этапе интервью конкурса по приему учителей на работу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ о высшем или среднем специальном образовании, магистратуре или переподготовке и приложения к ним, удостоверение о признании и эквивалентности образования, полученного в зарубежных странах.

В случае неучастия кандидатов в этапе интервью в дату, отмеченную на личной странице, это будет зафиксировано, как отказ от занимаемого вакантного места. Участие этих кандидатов в турах по приему на работу по срочному договору обеспечено не будет.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə başlanılır

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