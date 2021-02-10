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В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады

В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады Олимпиады проводятся в 80 различных центрах, созданных во всех районах и городах страны
Наука и образование
10 февраля 2021 г. 12:37
В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады
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С сегодняшнего дня стартовали республиканские предметные олимпиады по математике и химии на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили Repoprt в Минобразования, олимпиады проводятся в 80 различных центрах, созданных во всех районах и городах страны.

11 февраля будут организованы олимпиады по физике, географии, биологии и информатике, 12 февраля - по истории, азербайджанскому языку и литературе. Целью организации олимпиад является выявление одаренных школьников, повышение в них интереса к углубленному изучению предметов, оценивание учащихся, отличающихся знаниями и умениями, а также старательностью.

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Версия на азербайджанском языке Respublika fənn olimpiadalarına start verilib

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