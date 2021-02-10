В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады

Олимпиады проводятся в 80 различных центрах, созданных во всех районах и городах страны

С сегодняшнего дня стартовали республиканские предметные олимпиады по математике и химии на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили Repoprt в Минобразования, олимпиады проводятся в 80 различных центрах, созданных во всех районах и городах страны.

11 февраля будут организованы олимпиады по физике, географии, биологии и информатике, 12 февраля - по истории, азербайджанскому языку и литературе. Целью организации олимпиад является выявление одаренных школьников, повышение в них интереса к углубленному изучению предметов, оценивание учащихся, отличающихся знаниями и умениями, а также старательностью.