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В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся первых классов и подготовительных групп

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся первых классов и подготовительных групп 11:00
Наука и образование
25 ноября 2024 г. 11:15
В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся первых классов и подготовительных групп

В Азербайджане стартовал процесс электронного перевода учащихся первых классов и подготовительных групп.

Как сообщает Report, перевод учащихся осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на зачисление в общеобразовательные учреждения через этот же портал до 1 декабря.

Напомним, что электронный процесс перевода учащихся на первое полугодие 2024-2025 учебного года стартовал 1 ноября. На сегодняшний день успешно подтверждено 12 000 запросов, поданных родителями через портал.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qrupları və birinci siniflərin yerdəyişməsi başlayıb

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