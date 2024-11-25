В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся первых классов и подготовительных групп

11:00

В Азербайджане стартовал процесс электронного перевода учащихся первых классов и подготовительных групп.

Как сообщает Report, перевод учащихся осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на зачисление в общеобразовательные учреждения через этот же портал до 1 декабря.

Напомним, что электронный процесс перевода учащихся на первое полугодие 2024-2025 учебного года стартовал 1 ноября. На сегодняшний день успешно подтверждено 12 000 запросов, поданных родителями через портал.