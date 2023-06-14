В Азербайджане средние специальные учебные заведения передаются в подчинение университетов

Осуществляется процесс передачи части средних специальных учебных заведений в подчинение высших учебных заведений.

Осуществляется процесс передачи части средних специальных учебных заведений в подчинение высших учебных заведений.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев заявил на конференции на тему ”К 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане“ в рамках диалога о Целях устойчивого развития ООН.

По его словам, в настоящее время профессиональное образование получают около 29 тысяч человек: “Инфраструктура профессиональных образовательных учреждений в Азербайджане не позволяет проводить реформы в этой сфере. Потому что в этих зданиях поселились бывшие вынужденные переселенцы. В этом году мы откроем профессиональное учебное заведение в Джалилабаде”.