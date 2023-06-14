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В Азербайджане средние специальные учебные заведения передаются в подчинение университетов

В Азербайджане средние специальные учебные заведения передаются в подчинение университетов Осуществляется процесс передачи части средних специальных учебных заведений в подчинение высших учебных заведений.
Наука и образование
14 июня 2023 г. 13:33
В Азербайджане средние специальные учебные заведения передаются в подчинение университетов

Осуществляется процесс передачи части средних специальных учебных заведений в подчинение высших учебных заведений.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Идрис Исаев заявил на конференции на тему ”К 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане“ в рамках диалога о Целях устойчивого развития ООН.

По его словам, в настоящее время профессиональное образование получают около 29 тысяч человек: “Инфраструктура профессиональных образовательных учреждений в Азербайджане не позволяет проводить реформы в этой сфере. Потому что в этих зданиях поселились бывшие вынужденные переселенцы. В этом году мы откроем профессиональное учебное заведение в Джалилабаде”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta ixtisas təhsili müəssisələri universitetlərin tabeliyinə verilir

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