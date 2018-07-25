В Азербайджане создаются дошкольные подготовительные группы в госшколах

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о создании в 2018-2019 учебном году дошкольных подготовительных групп в государственных общеобразовательных школах.

Как сообщает Report, министерству образования Нахчыванской АР, управлению образования г. Баку, управлению образования г. Гянджи и районным (городским) образовательным отделам было поручено совместно с соответствующими местными организациями уточнить количество детей 2013 года рождения, которые будут привлечены к подготовительным группам в 2018-2019 учебном году, принять соответствующие меры для уточнения школ и преподавателей, которые будут вовлечены в создание подготовительных групп.

В то же время, следует держать под контролем отбор преподавателей подготовительных групп, особенно учителей начальных классов, показавших высокий результат в диагностическом оценивании, которые будут работать в том же году с IV классами. До 15 октября информация по дополненной форме и письменный отчет о проделанной работе должны быть представлены в министерство образования.

Прием в дошкольную подготовительную группу в общих образовательных школах, в том числе в школах вынужденных переселенцев, будет проводиться посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.

При отсутствии соответствующих условий и возможностей в школах для вынужденных переселенцев, кадрового потенциала, либо при нехватке детей из семей вынужденных переселенцев для комплектации подготовительных групп, эти дети будут привлечены к подготовительным группам в других местных школах на данной территории.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.