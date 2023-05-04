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В Азербайджане создается живая коллекция редких растений

В Азербайджане создается живая коллекция редких растений В опорном пункте Каррар Института ботаники Министерства науки и образования, расположенном в Кюрдамирском районе, создается живая коллекция редких растений, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики.
Наука и образование
4 мая 2023 г. 12:59
В Азербайджане создается живая коллекция редких растений

В опорном пункте Каррар Института ботаники Министерства науки и образования, расположенном в Кюрдамирском районе, создается живая коллекция редких растений, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, целью создания коллекции является сохранение и реинтродукция ценного растительного генофонда.

Для предварительных исследований сотрудники отдела биоморфологии и фитоинтродукции Института ботаники побывали в экспедиции. В ходе экспедиции биологами были собраны образцы растений, проведены фенологические наблюдения, проведен мониторинг видов, занесенных в Красную книгу.

По информации, 55 видов из 34 родов растений, собранных с разных территорий Республики (25 из них занесены в Красную книгу Азербайджана), были высажены в опорном пункте Каррар.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKarrar Dayaq məntəqəsində nadir bitkilərin canlı kolleksiyası yaradılır

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