В Азербайджане создается живая коллекция редких растений

В опорном пункте Каррар Института ботаники Министерства науки и образования, расположенном в Кюрдамирском районе, создается живая коллекция редких растений, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики.

В опорном пункте Каррар Института ботаники Министерства науки и образования, расположенном в Кюрдамирском районе, создается живая коллекция редких растений, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, целью создания коллекции является сохранение и реинтродукция ценного растительного генофонда.

Для предварительных исследований сотрудники отдела биоморфологии и фитоинтродукции Института ботаники побывали в экспедиции. В ходе экспедиции биологами были собраны образцы растений, проведены фенологические наблюдения, проведен мониторинг видов, занесенных в Красную книгу.

По информации, 55 видов из 34 родов растений, собранных с разных территорий Республики (25 из них занесены в Красную книгу Азербайджана), были высажены в опорном пункте Каррар.